किचन में बेसुध होकर गिरे प्रतीक, अस्पताल पहुंचने से पहले थम चुकी थीं सांसें; करीबी ने किया खुलासा
अपर्णा सिंह के पति प्रतीक यादव के अचानक निधन से सब हैरान हैं। अब उनके करीबी बिजनेसमैन ने बड़ा खुलासा किया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उन्होंने बताया कि प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह किचन में बेसुध होकर गिर पड़े थे।
Prateek Yadav Death: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा सिंह के पति प्रतीक यादव के अचानक निधन से सब हैरान हैं। बुधवार सुबह खबर मिलते हुए यादव परिवार समेत उनके करीबी गहरे शोक में डूब गए। प्रतीक यादव के करीबी बिजनेसमैन मुकेश बहादुर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उन्होंने बताया कि प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह किचन में बेसुध होकर गिर पड़े थे।
मुकेश बहादुर सिंह के मुताबिक अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और वह घर के किचन में बेहोश होकर गिर पड़े थे। इससे परिवार में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, अस्पताल प्रशासन की माने तो 5 बजकर 55 मिनट पर प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया था। जहां हालत गंभीर देख उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी धड़कने रुक गई थीं। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रतीक के करीबी ने सोशल मीडिया चल रहे अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि बॉडी देखी है। शव पर चोट के निशान नहीं थे और न ही शरीर का रंग नीला पड़ा था। ये सब अफवाहें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी।
2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम
प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। करीब दो घंटे तक चली पोस्टमार्टम प्रक्रिया छह डॉक्टरों की टीम ने पूरी की। इस टीम में मेडिकल कॉलेज के दो डॉक्टरों समेत चार अन्य डॉक्टर शामिल थे। पोस्टमार्टम के दौरान विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा।
सपा विधायक ने की हाईकोर्ट से जांच की मांग
सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत की जांच उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश से करने की मांग की है। प्रतीक के शव के पोस्टमार्टम के दौरान किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचे मेहरोत्रा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रतीक की मौत की जांच की जानी चाहिए। लखनऊ (मध्य) सीट से सपा के विधायक मेहरोत्रा ने कहा, 'उच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो गई थी।'
उन्होंने कहा, 'मैंने डॉक्टर से पूछा कि पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य मौत नहीं है। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। अस्पताल में आने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल लाने में देर हुई है इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि प्रतीक यादव की मौत की जांच कराई जाए।'
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें