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Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कुछ ही देर में, लखनऊ में भैंसाकुंड घाट पर तैयारी

Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज लखनऊ में किया जाएगा। गोमती नदी के किनारे भैंसाकुंड घाट पर अंतिम संस्कार होगा। इसकी जानकारी अपर्णा यादव ने दी। 11 बजे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कुछ ही देर में, लखनऊ में भैंसाकुंड घाट पर तैयारी

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav pays homage to the mortal remains of his stepbrother, Prateek Yadav

Srishti Kunj| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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Prateek Yadav Death News Live: समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह करीब 11:00 बजे लखनऊ के भैंसाकुंड घाट पर किया जाएगा। इससे पहले, उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया है, ताकि लोग उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने बुधवार रात एक्स पर साझा की।

Prateek Yadav Death News Live: दवाएं चलती रहीं पर जिंदगी की जंग हार गए प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। सामने आई चिकित्सीय जानकारी के मुताबिक वह लंबे समय से ब्लड प्रेशर, हाईपरटेंशन और डीवीटी (डीप वेन थ्रॉम्बोसिस) जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। डॉक्टरों की सलाह पर वह नियमित रूप से ब्लड थिनर और बीपी की दवाएं ले रहे थे। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। इलाज के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद वह जिंदगी की जंग हार गए।

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Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक को था रील बनाने का शौक, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर

Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव अपनी सौम्य छवि के साथ-साथ अपनी शानदार जीवनशैली और सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। राजनीति से दूर रहकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह काफी सक्रिय थे और उन्हें रील बनाने का जबरदस्त शौक था। प्रतीक यादव के सोशल साइट पर लाखों फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर 12 साल से सक्रिय थे।

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Prateek Yadav Death News Live: क्या होता है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म

Prateek Yadav Death News Live: आसान भाषा में समझें तो शरीर की किसी नस में खून का थक्का बन जाता है। यह थक्का खून के साथ बहकर फेफड़े तक पहुंच जाता है। वहां की मुख्य नस को बंद कर देता है। इससे फेफड़ों में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। अचानक ऑक्सीजन न मिलने से दिल पर दबाव बढ़ता है। इससे कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है। डॉक्टर इसे बहुत गंभीर और जानलेवा स्थिति मानते हैं। प्रतीक में खून का थक्का पैर की नस से बनने की बात सामने आई है।

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Prateek Yadav Death News Live: बेबी रानी मौर्य और ब्रजेश पाठक अंतिम दर्शन को पहुंचे

Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन के लिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रतीक यादव के आवास पर पहुंचे हैं। इनके अलावा भारी संख्या में समर्थक भी आवास पर मौजूद हैं।

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Prateek Yadav Death News Live: वीडियोग्राफी के बीच हुआ था प्रतीक का पोस्टमार्टम

Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए वीडियोग्राफी के बीच कराए गए पोस्टमार्टम के दौरान विशेषज्ञों ने सभी पहलुओं को देखा। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का फंसने से प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ी। दिल और सांस दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, जिससे उनको मौका ही नहीं मिला और सांसें थम गईं। विस्तृत जांच के लिए आस-पास की कोशिकाओं को सुरक्षित रखा गया है, ताकि माइक्रोस्कोप से विस्तार से जांच की जा सके। सुरक्षित रखे गए विसरा से शरीर में दवा या रसायन का पता लगाया जाएगा।

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Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक के शरीर पर कहां-कहां मिलीं चोटें

Prateek Yadav Death News Live: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के शरीर पर छह चोटें थीं। चार चोटें दाएं हाथ पर कोहनी से कलाई तक थीं। एक चोट छाती के दाईं तरफ थी। एक चोट बाईं कलाई पर थी। सभी चोटें गिरने से लगने की आशंका है। कोई भी चोट ऐसी नहीं है, जिससे मौत हो सके।

-पहली चोट छाती के सामने दाहिनी तरफ है। यह गहरी चोट थी, जिसका रंग बीच में लाल-भूरा और किनारों पर हरा-पीला बताया गया। चोट के नीचे खून जमने के निशान भी मिले।

-दूसरी चोट दाहिने हाथ के पीछे और अंदरूनी हिस्से में, बगल के नीचे पाई गई। इसमें भी लाल-भूरे और हरे-पीले रंग के निशान मिले।

-तीसरी चोट दाहिने फोरआर्म के अंदरूनी हिस्से में कोहनी से कलाई तक फैली हुई थी। इस चोट के नीचे भी रक्तस्राव के निशान मिले।

-चौथी चोट दाहिने फोरआर्म में कोहनी के पास थी।

-पांचवीं चोट दाहिनी कोहनी के पीछे बाहरी हिस्से में दर्ज की गई।

-छठी चोट बाएं हाथ की कलाई के ऊपरी हिस्से पर मिली।

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Prateek Yadav Death News Live: फेफड़े में फंसा था खून का थक्का, सांस और दिल ने काम करना बंद किया

Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम में छह सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम ने पाया कि मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी फेफड़े की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का फंस गया। इससे सांस और दिल की कार्यप्रणाली बंद होने से प्रतीक की सांसें थम गईं। चिकित्सा विज्ञान में इसे कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स कहते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का फंसने से प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ी। दिल और सांस दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, जिससे उनको मौका ही नहीं मिला और सांसें थम गईं।

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Prateek Yadav Death News Live: प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज लखनऊ में, गोमती किनारे भैंसाकुंड घाट पर अंत्येष्टि

Prateek Yadav Death News Live: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार लखनऊ में होगा। आज सुबह 11:30 बजे लखनऊ में गोमती किनारे भैंसाकुंड घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।

यहां पढ़ें पूरी खबर: प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज लखनऊ में, गोमती किनारे भैंसाकुंड घाट पर अंत्येष्टि

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