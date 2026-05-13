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Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव नहीं रहे, मौत की वजह साफ नहीं, पोस्टमार्टम का इंतजार

Prateek Yadav Death LIVE: सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत हो गई है। 38 साल के प्रतीक की मौत की वजह साफ नहीं है, जिसका पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव नहीं रहे, मौत की वजह साफ नहीं, पोस्टमार्टम का इंतजार

Prateek Yadav Dead

Ritesh Verma| लाइव हिन्दुस्तान,लखनऊ |
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Prateek Yadav Death LIVE: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की बुधवार की अहले सुबह मौत हो गई है। मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। 38 साल के प्रतीक यादव को सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम होगा, जिससे मौत की वजह पता चलेगी। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की नेता हैं और यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रतीक यादव राजनीति से दूर जिम और रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। उन्हें क्या बीमारी थी, ये जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन पता चला है कि हाल ही में वो मुंबई से काफी दिनों तक इलाज कराकर लौटे थे। तीन दिन पहले भी उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Prateek Yadav Death LIVE: मैनपुरी में खूब नजर आते थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के पैतृक घर पर आयोजित कार्यक्रमों में खूब नजर आते थे। मैनपुरी में चाहे शादी हो या कोई दूसरा आयोजन, प्रतीक वहां सपरिवार पहुंचते थे।

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Prateek Yadav Death LIVE: आजमगढ़ से 2014 में चुनाव लड़ने के लिए चला था प्रतीक यादव का नाम

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव राजनीति में नहीं आए। मुलायम सिंह यादव जब 2014 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी और आजमगढ़ से जीते थे, तब एक सीट छोड़ने के बाद प्रतीक यादव का नाम आजमगढ़ से लड़ने के लिए चला था। वह नहीं लड़े और राजनीति से दूरी बनाए रखी।

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Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच सुलह

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव ने कुछ महीने पहले अपर्णा यादव से अलग होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में पति-पत्नी ने आपसी समझदारी से विवाद को सुलझा लिया। दोनों के बीच अनबन और सुलह काफी चर्चा में रही थी।

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Prateek Yadav Death LIVE: लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी।

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Prateek Yadav Death LIVE: पशु प्रेमी प्रतीक यादव जीव आश्रय नाम की संस्था चलाते थे, कुत्ता से लेकर गाय तक की देखभाल

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव व्यापार के साथ-साथ समाज सेवा में मगन रहते थे। उन्होंने जीव आश्रय नाम की एक संस्था बना रखी थी, जो कुत्ता, गाय वगैरह की देखभाल करती थी। उन्होंने एक गौशाला भी खोली थी।

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Prateek Yadav Death LIVE: लग्जरी कार और सुपरबाइक्स का कलेक्शन रखते थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव को लग्जरी कार और सुपरबाइक्स का बहुत शौक था। उन्होंने इन गाड़ियों की शानदार कलेक्शन बना रखी थी। लखनऊ में उनकी लेम्बोर्गिनी कार के काफी चर्चे होते थे।

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Prateek Yadav Death LIVE: रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death LIVE: राजनीति से दूर प्रतीक यादव लखनऊ के कारोबार जगत में बड़ा नाम थे। जिम तो उनका शौक था, असली व्यापार उनका रियल एस्टेट था। जिम और रियल एस्टेट के अलावा भी उन्होंने कई कंपनी बना रखी थी।

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Prateek Yadav Death LIVE: लखनऊ का सबसे बड़ा जिम चलाते थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव लखनऊ का सबसे बड़ा जिम चलाते थे। आयरन कोर फिट नाम से लखनऊ में उनका जिम था।

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Prateek Yadav Death LIVE: फिट इंडिया के आईकॉन थे प्रतीक यादव, 100 KG वजन घटाया था

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव फिटनेस प्रेमी थे और अपना वजन 100 किलोग्राम तक घटाया था। उनकी फिटनेस को लेकर पत्र-पत्रिकाओं में खबर छपती थी।

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Prateek Yadav Death LIVE: मुंबई से करवा रहे थे इलाज, तीन दिन पहले मेदांता में भी भर्ती हुए थे

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव की बीमारी पर बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें फेफड़े में रक्त का थक्का (ब्लड क्लॉट) की शिकायत थी। हाल ही में प्रतीक मुंबई में लंबे समय तक इलाज करवाकर लौटे थे और तीन दिन पहले भी कुछ तकलीफ होने पर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे।

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Prateek Yadav Death LIVE: अखिलेश यादव केजीएमयू पहुंचे, पोस्टमार्टम का कर रहे इंतजार

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव की मौत की खबर मिलते ही भाई और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव केजीएमयू अस्पताल पहुंच गए हैं। परिवार प्रतीक के पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहा है।

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Prateek Yadav Death LIVE: राजनीति से दूर थे प्रतीक यादव, पत्नी अपर्णा यादव भाजपा में हैं

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव मुलायम सिंह का बेटा होने के बावजूद राजनीति से दूर थे। उनकी पत्नी अपर्णा यादव हालांकि भाजपा की नेता हैं और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं।

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Prateek Yadav Death LIVE: मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। पहली पत्नी मालती देवी के 2003 में निधन के बाद मुलायम ने साधना से शादी की थी।

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Prateek Yadav Death LIVE: घर में बेहोशी की हालत में गिरे मिले थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Death LIVE: अस्पताल के बाहर मौजूद प्रतीक यादव से जुड़े लोगों ने मीडिया को बताया है कि वो सुबह अपने घर के अंदर बेहोशी की हालत में गिरे हुए मिले थे। उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मौत पहले ही हो गई थी।

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Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव की मौत के कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम केजीएमयू में पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।

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Prateek Yadav Death LIVE: केजीएमयू में होगा प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम

Prateek Yadav Death LIVE: प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल से केजीएमयू लाया गया है। यहां डॉक्टरों की टीम मौत के कारणों की जांच करेगी।

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