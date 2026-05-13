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अपर्णा के पति प्रतीक के निधन से हर कोई सन्न, सीएम योगी, अखिलेश यादव ने जताया गहरा दुख

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे  और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद बताया।

अपर्णा के पति प्रतीक के निधन से हर कोई सन्न, सीएम योगी, अखिलेश यादव ने जताया गहरा दुख

मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के 38 साल की छोटी सी उम्र में ही बुधवार को अचानक निधन से हर कोई सन्न है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ , सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेताओं ने प्रतीक के निधन पर गहरा दुख जताया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि प्रतीक यादव का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक्स पर प्रतीक के निधन पर दुख जताते हुए उनकी तस्वीर के साथ पोस्ट साझा की है।

सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

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अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स पर प्रतीक के निधन पर एक लाइन का मैसेज लिखा गया। सपा के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर लिखा गया कि श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि!

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यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रिय पुत्र एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्षा श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी के निधन की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें।

लखनऊ से सैफई तक पसरा सन्नाटा

प्रतीक यादव के निधन की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव सैफई पहुंची, वहां शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीण अपने चहेते 'नेता जी' के छोटे बेटे के इस तरह अचानक चले जाने से स्तब्ध हैं। लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस से लेकर अपर्णा यादव के आवास पर भी सुबह से ही राजनीति हस्तियों और समर्थकों का तांता लगा हुआ है। परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि प्रतीक भले ही सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वे पारिवारिक आयोजनों और सामाजिक मेल-मिलाप में हमेशा अग्रणी रहते थे। उनके मिलनसार स्वभाव और फिटनेस के प्रति उनके जुनून की चर्चा आज हर जुबान पर है।

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राजनीतिक दूरियों के बीच एकजुट रहा कुनबा

अपर्णा यादव के भाजपा में जाने के बाद भी पूरा मुलायम परिवार हमेशा खास मौकों पर एकजुट ही रहा है। दुख की इस घड़ी में भी यादव कुनबा एक बार फिर साथ दिखा है। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव समेत परिवार के सभी सदस्य अपर्णा यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं। प्रतीक के निधन को मुलायम सिंह यादव की विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का अंत माना जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में प्रतीक का जाना न केवल परिवार बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए भी क्षति है, जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे।

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लेखक के बारे में

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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