प्रतीक यादव के जन्मदिन पर पत्नी अपर्णा का खास पोस्ट, बेटी ने पियानो बजाकर पापा को दी शुभकामनाएं

अपर्णा यादव के पति रहे प्रतीक यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया। लिखा कि जैसा तुमने कहा था, तुम हमेशा जवान रहोगे। इस तस्वीर में अपर्णा, प्रतीक और उनकी बेटी साथ नजर आ रहे हैं।

Prateek Yadav Birthday: मुलायम सिंह यादव के बेटे और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के दिवगंत पति प्रतीक यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर अपर्णा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया। उन्होंने अपने परिवार की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जैसा तुमने कहा था, तुम हमेशा जवान रहोगे।' इस तस्वीर में अपर्णा, प्रतीक और उनकी बेटी साथ नजर आ रहे हैं।

यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने देर रात करीब साढ़े 12 बजे यह पोस्ट शेयर कर प्रतीक यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही उन्होंने बेटी प्रथमा का एक वीडियो भी शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रथमा अपने पापा की याद में पियानो पर ‘हैप्पी बर्थडे’ की धुन बजाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में बताया गया है कि यह वही पियानो है, जो प्रथमा को उनके पापा प्रतीक यादव ने उपहार में दिया था। इसी पियानो के जरिए उन्होंने अपने दिवंगत पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

वीडियो देख भावुक हुए लोग अपर्णा यादव द्वारा शेयर प्रतीक यादव की फोटो और उनकी बेटी प्रथमा का वीडियो देख लोग भावुक हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स पर लोग बधाई देते हुए भावुक कमेट किए। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि प्रतीक यादव का परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। खासकर बेटियां जो अपने पापा की सबसे प्यारी और दुलारी होती है उनके आंसुओं को सहारे की जरूरत है। दुख सभी को है परंतु ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं, एक दिन अच्छे दिन आयेंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अपनों के दूसरी दुनिया में जाने के बाद जिंदगी में ऐसा खालीपन आता है, जिसे समय भी नहीं भर पाता। अपने लोग जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका प्यार और उनसे जुड़ी अनगिनत यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।