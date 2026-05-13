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प्रतीक यादव राजनीति से दूर फिटनेस और बिजनेस में रमे रहे, अपर्णा से हुई थी लव मैरिज

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने राजनीति के बजाय बिजनेस और फिटनेस को अपनी पहचान बनाया। अपर्णा यादव के साथ उनकी लव मैरिज और जिम के प्रति उनके जुनून की अक्सर चर्चा होती थी। 

प्रतीक यादव राजनीति से दूर फिटनेस और बिजनेस में रमे रहे, अपर्णा से हुई थी लव मैरिज

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीति कुनबा बनाने वाले मुलायम सिंह यादव का बेटा होने के बाद भी प्रतीक यादव का व्यक्तित्व अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बिल्कुल जुदा था। जहां एक ओर पिता मुलायम सिंह समेत पूरा कुनबा यानी चाचा, भाई, चचेरे भाई यहां तक की भाभी और पत्नी भी राजनीति में आ गईं लेकिन प्रतीक ने खुद को उससे दूर रखा। प्रतीक ने अपनी अलग ही पहचान बनाई। वह एक सफल बिजनेसमैन, फिटनेस आइकॉन और समाजसेवा में लगे रहे। उन्होंने स्कूल में दोस्त बनीं अपर्णा से परिवार की सहमति के बाद 2011 में शादी की थी। दोनों को दो बेटियां हैं।

सत्ता की विरासत पर भारी पड़ा फिटनेस का जुनून

प्रतीक यादव को उत्तर प्रदेश के सबसे फिट 'पॉलिटिकल फैमिली मेंबर' के तौर पर जाना जाता था। बचपन में मोटापे से जूझने वाले प्रतीक ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से खुद को एक बॉडी बिल्डर के रूप में ढाला। लखनऊ में उनका सबसे बड़ा और विश्वस्तरीय जिम है। जहां वे घंटों पसीना बहाते थे। उन्हें महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी सेहत थी। वे अक्सर युवाओं को नशे से दूर रहने और वर्कआउट पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते थे।

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अपर्णा के साथ 'स्कूल डेज' वाली लव स्टोरी

प्रतीक और अपर्णा यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी थी। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। सालों की दोस्ती और प्यार के बाद दिसंबर 2011 में इस जोड़े ने शादी करने का फैसला किया। मुलायम सिंह यादव ने भी अपने छोटे बेटे की पसंद का सम्मान किया और सैफई में एक बेहद भव्य समारोह में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद अपर्णा ने हमेशा यह स्वीकार किया कि प्रतीक ही उनके सबसे बड़े संबल थे।

समाज सेवा और परोपकार में रुचि

भले ही प्रतीक राजनीति से दूर रहे लेकिन वे समाज सेवा के कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते थे। वे जानवरों से बेहद प्रेम करते थे और लखनऊ में पशुओं के कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट्स से जुड़े थे। साथ ही, वे समय-समय पर दबे-कुचले लोगों की आर्थिक मदद के लिए भी आगे आते थे। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को चर्चाओं से दूर रखा और लो-प्रोफाइल रहकर अपना रियल एस्टेट का कारोबार संभाला।

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अधूरा रह गया सफर

प्रतीक के अचानक चले जाने से न केवल यादव परिवार बल्कि उनके चाहने वाले भी सदमे में हैं। अपनी दो मासूम बेटियों प्रथमा और प्रतीक्षा के लिए वे एक सुपर-डैड थे। प्रतीक का निधन मुलायम सिंह की उस विरासत के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसने हमेशा परिवार को जोड़ने की कोशिश की। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रतीक ने हर पारिवारिक रिश्ते को बखूबी निभाया और कभी भी सत्ता के अहंकार को अपने करीब नहीं आने दिया।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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