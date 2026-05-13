प्रतीक यादव राजनीति से दूर फिटनेस और बिजनेस में रमे रहे, अपर्णा से हुई थी लव मैरिज

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने राजनीति के बजाय बिजनेस और फिटनेस को अपनी पहचान बनाया। अपर्णा यादव के साथ उनकी लव मैरिज और जिम के प्रति उनके जुनून की अक्सर चर्चा होती थी।

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीति कुनबा बनाने वाले मुलायम सिंह यादव का बेटा होने के बाद भी प्रतीक यादव का व्यक्तित्व अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बिल्कुल जुदा था। जहां एक ओर पिता मुलायम सिंह समेत पूरा कुनबा यानी चाचा, भाई, चचेरे भाई यहां तक की भाभी और पत्नी भी राजनीति में आ गईं लेकिन प्रतीक ने खुद को उससे दूर रखा। प्रतीक ने अपनी अलग ही पहचान बनाई। वह एक सफल बिजनेसमैन, फिटनेस आइकॉन और समाजसेवा में लगे रहे। उन्होंने स्कूल में दोस्त बनीं अपर्णा से परिवार की सहमति के बाद 2011 में शादी की थी। दोनों को दो बेटियां हैं।

सत्ता की विरासत पर भारी पड़ा फिटनेस का जुनून प्रतीक यादव को उत्तर प्रदेश के सबसे फिट 'पॉलिटिकल फैमिली मेंबर' के तौर पर जाना जाता था। बचपन में मोटापे से जूझने वाले प्रतीक ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन से खुद को एक बॉडी बिल्डर के रूप में ढाला। लखनऊ में उनका सबसे बड़ा और विश्वस्तरीय जिम है। जहां वे घंटों पसीना बहाते थे। उन्हें महंगी और लग्जरी गाड़ियों का भी काफी शौक था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी सेहत थी। वे अक्सर युवाओं को नशे से दूर रहने और वर्कआउट पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते थे।

अपर्णा के साथ 'स्कूल डेज' वाली लव स्टोरी प्रतीक और अपर्णा यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी थी। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। सालों की दोस्ती और प्यार के बाद दिसंबर 2011 में इस जोड़े ने शादी करने का फैसला किया। मुलायम सिंह यादव ने भी अपने छोटे बेटे की पसंद का सम्मान किया और सैफई में एक बेहद भव्य समारोह में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद अपर्णा ने हमेशा यह स्वीकार किया कि प्रतीक ही उनके सबसे बड़े संबल थे।

समाज सेवा और परोपकार में रुचि भले ही प्रतीक राजनीति से दूर रहे लेकिन वे समाज सेवा के कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते थे। वे जानवरों से बेहद प्रेम करते थे और लखनऊ में पशुओं के कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट्स से जुड़े थे। साथ ही, वे समय-समय पर दबे-कुचले लोगों की आर्थिक मदद के लिए भी आगे आते थे। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को चर्चाओं से दूर रखा और लो-प्रोफाइल रहकर अपना रियल एस्टेट का कारोबार संभाला।