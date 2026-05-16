Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरिद्वार में प्रतीक यादव की अस्थियों का विसर्जन, दोनों बेटियों के साथ फूट-फूट कर रोईं पत्नी अपर्णा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
share

अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी अस्थियों का हरिद्वार के वीआईपी घाट पर विसर्जन कर दिया गया है। इस दौरान अपर्णा यादव अपनी बेटियों के साथ फूट-फूट कर रोईं।

हरिद्वार में प्रतीक यादव की अस्थियों का विसर्जन, दोनों बेटियों के साथ फूट-फूट कर रोईं पत्नी अपर्णा

Prateek Yadav Ash Immersion: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की अस्थियों का शनिवार को हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा में विसर्जन किया गया। प्रतीक यादव का 13 मई को लखनऊ में आकस्मिक निधन हो गया था। शनिवार को उनकी पत्नी अपर्णा यादव, पुत्रियां प्रथमा और पद्मजा, अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट तथा भाई अमन सिंह बिष्ट अस्थि कलश लेकर जॉलीग्रांट पहुंचे, जहां से परिवार हरिद्वार पहुंचा।

प्रतीक का परिवार एयरपोर्ट से सीधे हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पहुंचा। यहां तीर्थ पुरोहित पंडित शैलेश मोहन पांडेय ने पूरे विधि-विधान के साथ पूजन और पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसके बाद परिवारजनों ने मां गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पत्नी अपर्णा यादव दोनों बेटियों के साथ फूट-फूट कर रोईं। अस्थि विसर्जन के दौरान योगगुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने प्रतीक यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:प्रतीक यादव की मौत का मामला पहुंचा NHRC, चोटों के निशान को बताया संदेहास्पद
ये भी पढ़ें:प्रतीक पंचतत्व में विलीन, ससुर ने मुखाग्नि दी, अखिलेश ने किए अंतिम दर्शन
ये भी पढ़ें:मुलायम का बेटा होकर भी प्रतीक यादव को क्यों रास नहीं आई सत्ता की चकाचौंध?

‘आई लव यू पापा’ लिखे कार्ड ने हर आंख कर दी नम

हरकी पैड़ी के वीआईपी घाट पर शनिवार को जब दिवंगत प्रतीक यादव की अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया जा रहा था, तब वहां मौजूद हर शख्स की नजर एक छोटी बच्ची के हाथ में पकड़े कार्ड पर टिक गई। सात साल की पद्मजा अपने पिता के लिए लखनऊ से एक हाथ से बना कार्ड साथ लेकर आई थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था ‘आई लव यू पापा’। मासूम बेटी उस कार्ड को पूरे समय अपने सीने से लगाए रही और गंगा तट पर बैठकर लगातार रोती रही। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर गया। बेटी ने आई लव यू पापा कहकर कार्ड गंगा में प्रवाहित किया। पूरे कर्मकांड के दौरान पद्मजा बार-बार अपनी मां अपर्णा यादव से लिपट जाती। कभी वह कार्ड को देखती तो कभी गंगा की ओर टकटकी लगाए बैठ जाती।

मां अपर्णा खुद भी गहरे दुख में थीं, लेकिन बार बार बेटी को संभालने की कोशिश करती रहीं। कई बार उन्होंने पद्मजा के आंसू पोंछे, उसे चुप कराया, लेकिन पिता को खोने का दर्द मासूम चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अस्थि विसर्जन के समय बड़ी बेटी प्रथमा भी बेहद भावुक नजर आईं। वह चुपचाप परिवार के साथ खड़ी रहीं और बार बार अपनी छोटी बहन को संभालती दिखीं। घाट पर मौजूद कई लोगों की आंखें उस समय भर आईं, जब पद्मजा ने कार्ड को अपने हाथों से गंगा की ओर बढ़ाया। आसपास खड़े लोग उस कार्ड को देख रहे थे, जिसमें एक बेटी का अपने पिता के लिए निश्छल प्रेम झलक रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार और गंगा आरती के बीच पूरा माहौल शोक में डूबा रहा।

13 मई को सुबह प्रतीक का हुआ था निधन

प्रतीक यादव का बीती 13 मई की सुबह दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया था। शारीरिक फिटनेस के शौकीन रहे प्रतीक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सियासत से दूर रहना पसंद करते थे। प्रतीक की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। जिस दिन प्रतीक का निधन हुआ उस दिन वह उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं थीं। पति के निधन की खबर पाकर वह वापस लौटी थीं। डॉक्टरों ने प्रतीक के निधन का कारण फेफड़ों की धमनियों में खून का एक बड़ा थक्का जम जाने और दिल-फेफड़ों का काम करना अचानक बंद होना बताया था। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि था प्रतीक 'डीप वेन थ्रोम्बोसिस' (डीवीटी), 'पल्मोनरी एम्बोलिज्म' और हाल में दिल से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। प्रतीक पिछले पांच-छह सालों से हाइपरटेंशन और डीवीटी के मरीज थे। हाल में उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी की शिकायत होने लगी थी। करीब तीन हफ्ते पहले ही उनमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी पता लगा था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Aparna Yadav Prateek Yadav Haridwar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।