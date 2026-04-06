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लुका-छिपी ने उजाड़ दीं खुशियां, बेड के बॉक्स में छुप गई थी 2 साल की मासूम; दर्दनाक मौत

Apr 06, 2026 07:32 am ISTYogesh Yadav प्रतापगढ़, संवाददाता
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प्रतापगढ़ के जयरामपुर गांव में लुका-छिपी खेल रही 2 साल की बच्ची की बेड के बॉक्स में दम घुटने से मौत हो गई। बच्ची खेलते समय बॉक्स में छुप गई थी, जिसके ऊपर भारी गद्दे रखे होने के कारण उसे ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। घंटों की तलाश के बाद परिजनों को घर के अंदर ही उसकी लाश मिली।

लुका-छिपी ने उजाड़ दीं खुशियां, बेड के बॉक्स में छुप गई थी 2 साल की मासूम; दर्दनाक मौत

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद मर्मस्पर्शी और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। रानीगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज जयरामपुर गांव में रविवार को लुका-छिपी (Hide and Seek) खेलते समय एक दो साल की मासूम बच्ची की बेड के बॉक्स में बंद हो जाने से मौत हो गई। घंटों की तलाश के बाद जब बच्ची की लाश घर के ही बेड के अंदर मिली, तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस घटना ने पूरे इलाके में मातम पसरा दिया है।

खेलते-खेलते अचानक हुई ओझल

जयरामपुर गांव के निवासी शाकिर राइन की दो वर्षीय बेटी रविवार दोपहर घर के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चे चहकते हुए घर के आंगन और कमरों में लुका-छिपी का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान मासूम बच्ची अचानक सबकी नजरों से ओझल हो गई। शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह शायद किसी कोने में दुबक कर बैठी होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। मासूम का नाम पुकारा गया, घर का कोना-कोना छाना गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।

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सीसीटीवी और मोहल्ले में घंटों तलाश

बच्ची के गायब होने की खबर मिलते ही गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी। आनन-फानन में घर के बाहर, गलियों और आसपास के बाग-बगीचों में खोजबीन शुरू की गई। यहाँ तक कि पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई उसे उठा तो नहीं ले गया। जब घंटों की मशक्कत के बाद भी बाहर कोई सुराग नहीं मिला, तो रोते-बिलखते परिजन दोबारा घर के अंदर लौटे और एक-एक सामान को हटाकर देखना शुरू किया।

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बेड के बॉक्स में मिली लाश: ऑक्सीजन की कमी बनी काल

तलाश के दौरान परिजनों की नजर कमरे में रखे बेड (दीवान) पर पड़ी। जैसे ही बेड का बॉक्स खोला गया, वहां का नजारा देख सबकी चीख निकल गई। मासूम बच्ची बेड के अंदर अचेत अवस्था में पड़ी थी। दरअसल, बेड के बॉक्स के ऊपर भारी गद्दे और कई बिस्तर रखे हुए थे, जिसकी वजह से अंदर हवा का आवागमन (Ventilation) पूरी तरह बंद था।

आशंका जताई जा रही है कि बच्ची छुपने के लिए खुद ही बॉक्स के अंदर चली गई होगी और भारी गद्दों के दबाव के कारण वह बाहर नहीं निकल सकी। ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने के कारण वह पहले बेहोश हुई और फिर उसकी मौत हो गई। परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल और फिर रानीगंज ट्रामा सेंटर ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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