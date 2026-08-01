Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: चेहल्लुम के जुलूस में गूंजी या हुसैन की सदाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: कुंडा में शनिवार शाम चेहल्लुम का जुलूस आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने मातम किया और 'या हुसैन' की आवाजें गूंजती रहीं। जुलूस चिकवन टोला से निकलकर मुख्य चौराहों पर होता हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात था।

चेहल्लुम के जुलूस में गूंजी या हुसैन की सदाएं
चेहल्लुम के जुलूस में गूंजी या हुसैन की सदाएं

Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। चेहल्लुम के जुलूस में युवाओं ने मातम किया। पूरे रास्ते जुलूस में या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। नगर भ्रमण कर जुलूस देर शाम अपने ठिकाने पर पहुंचकर खत्म हुआ। नगर पंचायत कुंडा के चिकवन टोला मोहल्ले से चेहल्लुम का जुलूस शनिवार शाम निकला। चेहल्लुम में मातम करते हुए युवाओं की टोली के मातम के दौरान या हुसैन, हाय हुसैन की शदाएं गूंजती रही। चेहल्लुम का जुलूस चिकवन टोला से मेन चौराहा, सरयू नगर, भगवन तिराहा, पोस्ट आपिस, बस स्टेशन अस्पताल तिराहा, खैराती रोड होते हुए अपने स्थान पर जाकर खत्म हुआ। सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।