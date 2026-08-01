Pratapgarh Kunda News: चेहल्लुम के जुलूस में गूंजी या हुसैन की सदाएं
Pratapgarh Kunda News: कुंडा में शनिवार शाम चेहल्लुम का जुलूस आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने मातम किया और 'या हुसैन' की आवाजें गूंजती रहीं। जुलूस चिकवन टोला से निकलकर मुख्य चौराहों पर होता हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात था।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। चेहल्लुम के जुलूस में युवाओं ने मातम किया। पूरे रास्ते जुलूस में या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। नगर भ्रमण कर जुलूस देर शाम अपने ठिकाने पर पहुंचकर खत्म हुआ। नगर पंचायत कुंडा के चिकवन टोला मोहल्ले से चेहल्लुम का जुलूस शनिवार शाम निकला। चेहल्लुम में मातम करते हुए युवाओं की टोली के मातम के दौरान या हुसैन, हाय हुसैन की शदाएं गूंजती रही। चेहल्लुम का जुलूस चिकवन टोला से मेन चौराहा, सरयू नगर, भगवन तिराहा, पोस्ट आपिस, बस स्टेशन अस्पताल तिराहा, खैराती रोड होते हुए अपने स्थान पर जाकर खत्म हुआ। सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा।
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