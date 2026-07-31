Pratapgarh Kunda News: 'दुकान पर बाइक खड़ीकर मोबाइल रख दिया हूं, अब मैं चला'
Pratapgarh Kunda News: शुक्रवार को घुसइसरनाथ धाम के पास चाय की दुकान पर आए युवक ने सई नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस चौकी के सिपाही उसे बचाने पहुंचे, लेकिन युवक तेज धारा में बह गया। इसी दिन, एक महिला ने भी पुल से छलांग लगा दी, जिसे सिपाही बचाने में सफल रहे।
Pratapgarh Kunda News: बाबा घुसइसरनाथ धाम के पास सई नदी पुल के करीब स्थित चाय की दुकान पर शुक्रवार दोपहर बाइक से आए युवक ने मोबाइल पर बात की। वह दुकान पर ही मोबाइल छोड़कर पैदल पुल पर पहुंचा और सई नदी में छलांग लगा दी। दुकानदार के चिल्लाने पर पुलिस चौकी के दो सिपाही भी पुल से नदी में कूदे लेकिन वह तेज धारा में समा चुका था। मोबाइल पर आई कॉल लोगों ने रिसीव की तो पता चला कि वह अमेठी का युवक है। उसने परिजनों को फोन कर बाइक खड़ी करने, मोबाइल रखने की जानकारी देकर जाने की बात की कही थी। सई नदी पुल पर स्थित दुकान पर शुक्रवार दोपहर कोई खास भीड़ नहीं थी। दुकानदार अपने काम में व्यस्त था। दुकान के पास बाइक खड़ी कर युवक मोबाइल पर बात करने लगा लेकिन दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया। वह दुकान पर मोबाइल छोड़कर जाने लगा तो इसकी भी भनक दुकानदार को नहीं लगी। वह पुल पर जाने लगा तो दुकानदार की नजर उस पर पड़ गई। कुछ ही देर में उसने नदी में छलांग लगा दिया। दुकानदार शोर मचाते हुए दौड़ा तो आसपास के लोग भी पुल की ओर भागे। करीब ही मौजूद घुइसरनाथ धाम पुलिस चौकी के सिपाही आलोक यादव, प्रिंस देवानंद भी भागकर पुल पर पहुंचे और उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। हालांकि युवक नदी की धारा में समा चुका था। दोनों सिपाही कुछ देर तलाश करने के बाद बाहर निकल आए। इधर, दुकान पर रखे मोबाइल पर आई कॉल लोगों ने रिसीव की तो पता चला कि नदी में कूदने वाला युवक अमेठी संग्रामपुर के देहरा विजय मौर्य का 22 वर्षीय बेटा रवि है। परिवार के लोगों ने बताया कि उसने फोन कर बाइक खड़ी करने और मोबाइल रखने की बात कही। इसके बाद बोला कि वह अब जा रहा है। जानकारी होने पर घुइसरनाथ धाम के नाविकों के साथ ही इलाकाई गोताखोर भी तलाश में जुटे लेकिन शाम तक कुछ पता नहीं चला। उधर परिजन भी भागकर पुल के पास पहुंच गए। बाइक और मोबाइल देखकर दहाड़ें मारकर रोने लगे.
पैदल पुल से कूदी महिला को सिपाहियों ने बचाया
सांगीपुर। घुइसरनाथ धाम में ही अमेठी के युवक के सई नदी कूदने से पहले पैदल पुल से भी एक महिला ने छलांग लगा दी। हालांकि पुल के ही मौजूद पुलिस चौकी के सिपाही आलोक यादव और प्रिंस देवानंद भी तुरंत नदी में कूद पड़े। दोनों सिपहियों ने महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह अंतू निवासी रोशन यादव की पत्नी है। उसकी शादी 2023 में हुई थी। रोशन छत्तीसगढ़ में रहता है। वह विवाद के चलते डेढ़ साल से अपने मायके लालगंज में रह रही है। वह जान देने के इरादे से नदी में कूदी थी। पुलिस परिजनों को सूचना देने के बाद उसे समझाती रही।
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