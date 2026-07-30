Pratapgarh Kunda News: हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज में मंगलवार रात एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रामा सेंटर भेजा गया, लेकिन बुधवार को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान वाहिद अहमद के रूप में हुई। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज। रानीगंज-पट्टी मार्ग पर मंगलवार रात विष्णुपुर गांव के पास वन विभाग कार्यालय के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल युवक को ट्रामा सेंटर रानीगंज भेजा गया यहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर गिया गया। जहां दौरान बुधवार को सुबह उसकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह मृतक की पहचान रस्तीपुर निवासी वाहिद अहमद पुत्र मंजूर अहमद के रूप में हुई। उपनिरीक्षक अंकित श्रीवास्तव ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव घर करीब साढ़े तीन बजे ले आने पर चीख पुकार मच गई।
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