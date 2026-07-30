Pratapgarh Kunda News: युवक को रोककर पीटा, जान से मारने की धमकी
Pratapgarh Kunda News: धरौली गांव में पुराने विवाद के चलते एक युवक को रास्ते में रोककर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। युवक ने दूध देने के लिए जा रहे समय पर आरोपियों ने हमला किया। पुलिस कार्रवाई कर रही है।
Pratapgarh Kunda News: अमरगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के धरौली गांव में पुराने विवाद को लेकर एक युवक को रास्ते में रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भांटीखुर्द वार्ड निवासी अवधेश कुमार यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका परिवार धरौली गांव में रहता है। 28 जुलाई की शाम करीब आठ बजे उनका बेटा दूध देने के लिए सुभाष डेयरी दाऊदपुर जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में धरौली गांव निवासी मोहन उर्फ दीपक मिश्रा ने अपने साथियों के साथ उसे रोक लिया।
पुरानी बात को लेकर आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर राहगीर मौके पर पहुंचने लगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट में युवक को काफी चोटें आईं। घटना के बाद पीड़ित के पिता ने 29 जुलाई को आसपुर देवसरा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई की जा रही है।
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