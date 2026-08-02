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Pratapgarh Kunda News: बाजार से लौट रहे युवक को रास्ते में रोककर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: दिल्ली पुलिस के दिलीपपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को तीन लोगों ने गाली-गलौच कर मारपीट की। पीड़ित नितिन पांडेय ने पुलिस को तहरीर प्रस्तुत की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामूली कहासुनी के चलते यह घटना हुई। दोनों पक्षों को शांतिभंग के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया।

Pratapgarh Kunda News: बाजार से लौट रहे युवक को रास्ते में रोककर पीटा

Pratapgarh Kunda News: बाबा बेलखरनाथ धाम, हिन्दुस्तान संवाद। दिलीपपुर थाना क्षेत्र में एक युवक को सरेराह रोककर गाली-गलौच और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दोनों पक्षों का शांतिभंग में चालान कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। दिलीपपुर थानाक्षेत्र के पूरे निहाली गांव निवासी नितिन पांडेय ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गुरुवार दोपहर दो बजे के आसपास उड़ैयाडीह बाजार से भंडारे का सामान देकर वापस अपने घर लौट रहा था। उड़ैयाडीह बाजार से घर के बीच रास्ते में पूरे लोकमनि गांव के तीन आरोपियों ने रास्ते में रोककर उसको गालियां दीं। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे लात-घूसों से पीटकर घायल कर दिया।

शोर मचाने पर जब आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो तीनों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना के बाद अपने बीमार पिता का प्रयागराज में इलाज कराने के चलते वह तुरंत पुलिस से शिकायत नहीं कर पाया। शनिवार को पीड़ित ने तहरीर देकर पुलिस से पूरे निहाली गांव के तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट धमकी की तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष दिलीपपुर विजयकांत सत्यार्थी ने बताया कि मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है, दोनों पक्षों को शांतिभंग में चालान कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया।

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