Pratapgarh Kunda News: एक किग्रा गांजा के साथ युवक गिरफ्तार
Pratapgarh Kunda News: देल्हूपुर के एसआई शिवा प्रजापति और विनीत कुमार ने इलाके के पूरे नियादर स्थित ढाबे के बरामदे में बैठे यवक से सोमवार शाम 1.145 किलोग्राम गांजा बरामद कर
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। देल्हूपुर के एसआई शिवा प्रजापति और विनीत कुमार ने इलाके के पूरे नियादर स्थित ढाबे के बरामदे में बैठे यवक से सोमवार शाम 1.145 किलोग्राम गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी देल्हूपुर के ही सहेरुआ का रहने वाला नौशाद अहमद है। पुलिस ने उसका चालान कर दिया।
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