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Pratapgarh Kunda News: चोरी के छह मोबाइल, साइकिल सहित युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में अंंतू के एसआई आदित्य कुमार ने शनिवार शाम को चोरी के छह मोबाइल फोन, एक साइकिल और 280 रुपये नकद के साथ किशन गौतम नामक युवक को गिरफ्तार किया। किशन कंधई थाना क्षेत्र के ओझला ताला गांव का निवासी है।

चोरी के छह मोबाइल, साइकिल सहित युवक गिरफ्तार
चोरी के छह मोबाइल, साइकिल सहित युवक गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। अंतू के एसआई आदित्य कुमार ने रविवार शाम इलाके के पूरेवंशी तिराहे के पास से एक युवक को चोरी के छह मोबाइल, एक साइकिल और 280 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी कंधई थाना क्षेत्र के ओझला ताला गांव का रहने वाला किशन गौतम है।

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