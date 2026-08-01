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Pratapgarh Kunda News: रंजिश में मंदिर से लौट रहे युवक पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: बाबा बेलखरनाथ धाम के शीतलागंज बाजार में शनिवार को पूजा कर लौट रहे एक युवक पर रंजिश के चलते चार लोगों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया। हमले में युवक का दाहिना हाथ टूट गया और सिर फटने से वह बेहोश हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Pratapgarh Kunda News: रंजिश में मंदिर से लौट रहे युवक पर हमला

Pratapgarh Kunda News: बाबा बेलखरनाथ धाम, हिन्दुस्तान संवाद। दिलीपपुर थाना क्षेत्र के शीतलागंज बाजार में शनिवार सुबह शिव मंदिर से पूजा कर लौट रहे एक युवक पर रंजिश के चलते लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक का दाहिना हाथ टूट गया। सिर फटने से वह बेहोश हो गया। गंभीर हालत में उसे सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार ने चार लोगों के खिलाफ पुलिस को नामजद तहरीर दी है।शीतलागंज बाजार निवासी प्रवीण कुमार जायसवाल का आरोप है कि बुधवार रात उसके चाचा की किराने की दुकान के अंदर से एक डिब्बी सिगरेट चोरी करने और स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं पर छींटाकशी करने को लेकर गांव के ही चार लोगों से उसकी कहासुनी हुई थी।

प्रवीण ने उनकी इस हरकत का कड़ा विरोध किया था। आरोप है कि इसी बात की रंजिश में दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शनिवार सुबह प्रवीण शीतलागंज बाजार स्थित शिव मंदिर में दर्शन-पूजन करने गया था। वहां से घर लौटते समय पहले से बैठे चारों आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों से अचानक हमला बोल दिया। मारपीट में प्रवीण का दाहिना हाथ टूट गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। उसे सीएचसी बेलखरनाथ धाम में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। प्रवीण कुमार जायसवाल ने दिलीपपुर थाना क्षेत्र के करनपुर खूंझी (शीतलागंज बाजार) निवासी चार लोगों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। थानाध्यक्ष दिलीपपुर विजयकांत सत्यार्थी ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

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