Pratapgarh Kunda News: युवक को जहरीले जंतु ने काटा
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के बसहीपुर गांव के 30 वर्षीय अजय पटेल को खेतों की तरफ जाते समय जहरीले जंतु ने काट लिया। इसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसके कारण परिवारवालों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के बसहीपुर गांव निवासी भाईलाल का 30 वर्षीय बेटा अजय पटेल रविवार सुबह खेतों की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में बैठे जहरीले जंतु ने उसे काट लिया। थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।
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