Pratapgarh Kunda News: रंजिश में महिला को पीटा, दो पर केस
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के पूरे शाह करम अली गांव में रेशमा बानो ने पुलिस को तहरीर दी है। तीन अगस्त को रास्ते में दो महिलाओं ने रेशमा को गालियां देते हुए मारा-पीटा। इस घटना की तहरीर पर पुलिस ने अनवरी बानो और उसकी बेटी नुस्सो के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के पूरे शाह करम अली गांव निवासी अब्दुल रफीक की पत्नी रेशमा बानो ने पुलिस को तहरीर दी। तीन अगस्त की शाम वह अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में घात लगाए बैठी दो महिलाओं ने उसे गालियां देते हुए मारा पीटा। पीड़िता रेशमा बानो की तहरीर पर पुलिस ने अनवरी बानो पत्नी निसार अहमद, उसकी बेटी नुस्सो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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