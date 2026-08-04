Pratapgarh Kunda News: ई-रिक्शा सवार युवती का मोबाइल छीनकर भागे युवक
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के शीतलपुर रैयापुर गांव निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर दी। उनकी बेटी मान्या कुंडा में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तीन अगस्त को दुकान बंद करके वह घर लौट रही थीं, तभी दो युवकों ने बाइक से उनका मोबाइल छीन लिया। आलोक की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के शीतलपुर रैयापुर गांव निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर दी। उसकी बेटी मान्या कुंडा में ब्यूटी पार्लर चलाती है। तीन अगस्त को दुकान बंद कर ई-रिक्शा से घर लौट रही थी। तभी दो युवक बाइक से पीछे आए और उसका मोबाइल छीन कर भाग निकले। पीड़िता के पिता आलोक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।