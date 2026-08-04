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Pratapgarh Kunda News: ई-रिक्शा सवार युवती का मोबाइल छीनकर भागे युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के शीतलपुर रैयापुर गांव निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर दी। उनकी बेटी मान्या कुंडा में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तीन अगस्त को दुकान बंद करके वह घर लौट रही थीं, तभी दो युवकों ने बाइक से उनका मोबाइल छीन लिया। आलोक की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Pratapgarh Kunda News: ई-रिक्शा सवार युवती का मोबाइल छीनकर भागे युवक

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के शीतलपुर रैयापुर गांव निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को तहरीर दी। उसकी बेटी मान्या कुंडा में ब्यूटी पार्लर चलाती है। तीन अगस्त को दुकान बंद कर ई-रिक्शा से घर लौट रही थी। तभी दो युवक बाइक से पीछे आए और उसका मोबाइल छीन कर भाग निकले। पीड़िता के पिता आलोक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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