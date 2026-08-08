Pratapgarh Kunda News: घर में घुसकर महिला को बनाया बंधक
Pratapgarh Kunda News: एक महिला को उसके घर में घुसकर बंधक बनाने और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गांव की एक महिला और दो अज्ञात युवकों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Pratapgarh Kunda News: घर में घुसकर महिला को बंधक बनाने और जबरन जहरीला पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गांव की ही एक महिला और दो अज्ञात युवकों पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिहरा गांव निवासी मनीषा सिंह का आरोप है कि शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे गांव की ही एक महिला दो अज्ञात युवकों के साथ उसके घर में जबरन घुस आई। आरोप है कि दोनों युवकों ने उसे पकड़ लिया। इसी दौरान साथ आई महिला ने उसके मुंह में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ डालकर पिला दिया।
घटना के दौरान उसे जान से मारने की कोशिश की गई। किसी तरह घटना के बाद वह कोतवाली पहुंची। पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोतवाल आनंदपाल सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। मामले की जांच की जा रही है।
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