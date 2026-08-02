Pratapgarh Kunda News: चारपाई से उतरते ही महिला को सांप ने डसा, मौत
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज में एक महिला चारपाई से उतरकर सुबह मच्छरदानी निकाल रही थी, तभी सांप ने उसे डस लिया। यह घटना तिवारीपुर गांव की है। घायल महिला को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन बाद में मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने झाड़फूंक के लिए ले जाने की बात की, लेकिन शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। चारपाई से उतरकर सुबह मच्छरदानी निकाल रही महिला को सांप ने डस लिया। इससे उसकी मौत हो गई। रानीगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव निवासी सरयू प्रसाद की 55 वर्षीय पत्नी निर्मलादेवी रात को घर में चारपाई पर सो रही थी। उसने चारपाई में मच्छरदानी लगाया था। सुबह सोकर उठने के बाद वह मच्छरदानी निकालने लगी। तभी चारपाई के नीचे बैठे सांप ने उसे डस लिया। चिल्लाने पर परिजन ट्रामा सेंटर ले आए। यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। परिजन इसके बाद भी उसे झाड़फूंक के लिए ले जाने की बात करने लगे।
हालांकि उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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