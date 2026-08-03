Pratapgarh Kunda News: संदिग्ध दशा में विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ, गई जान
Pratapgarh Kunda News: लालगंज में संदिग्ध स्थितियों में एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे ट्रामा सेंटर पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और फिर मेडिकल कॉलेज में उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।
Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। संदिग्ध दशा में विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर लालगंज ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर में हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्थानीय कोतवाली के गंगा बक्श का पुरवा (जेवई) निवासी सोनू की 22 वर्षीय पत्नी अफसाना बानो रविवार शाम घर पर ही थी। रात में करीब नौ बजे अचानक उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन लालगंज ट्रामा सेंटर ले गए। ट्रामा सेंटर में हालत में सुधार नहीं होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
परिजन विवाहिता को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। डॉक्टरों ने जहर खाने की बात बताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में परिजनों की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।
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