Pratapgarh Kunda News: महिला ने फांसी लगाकर दी जान
Pratapgarh Kunda News: महिला ने साड़ी के फंदे से फांसी लगा ली। सुबह परिजनों को पता चला तो कोहराम मच गया। परिजन उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। फतनपुर पुलिस ने शव पोस्टम
Pratapgarh Kunda News: महिला ने साड़ी के फंदे से फांसी लगा ली। सुबह परिजनों को पता चला तो कोहराम मच गया। परिजन उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। फतनपुर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतनपुर थानाक्षेत्र के कैलीडीह निवासी भूपेन्द्र गौतम की 29 वर्षीय पत्नी सीमा का शव उसके कच्चे मकान में साड़ी के फंदे से लटकता मिला। सुबह जब परिजनों की नजर शव पर पड़ी तो घर में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना तत्काल फतनपुर पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन बताते हैं कि सीमा काफी समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी।
उसके पति भूपेंद्र गौतम की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। परिवार मजदूरी कर किसी तरह अपना जीवनयापन करता था। सीमा अपने पीछे तीन बेटों को छोड़ गई है। बच्चों समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष फतनपुर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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