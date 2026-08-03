Pratapgarh Kunda News: महिला को पीटने पर युवक पर केस
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के मनगढ़ गांव में एक महिला, रिशू, ने स्थानीय युवक सुरेन्द्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 31 जुलाई को चाची के घर से लौटते समय सुरेन्द्र ने उसे गालियाँ दी और विरोध करने पर हमला किया, जिससे उसकी हाथ में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के बहादुर का पुरवा मनगढ़ गांव निवासी अमित की 27 वर्षीय पत्नी रिशू ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 31 जुलाई की शाम 7:30 बजे वह अपने चाची के घर से अपने घर जा रही थी। तभी गांव का ही सुरेन्द्र उसे गालियां देने लगा। विरोध करने पर उसने मारा पीटा, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोटे आई। पीड़िता रिशू की तहरीर पर पुलिस ने सुरेन्द्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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