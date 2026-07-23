Pratapgarh Kunda News: पेट्रोल में पानी मिलने को लेकर हुई मारपीट में हो गई सुलह
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर पानी मिलने से हंगामा हुआ। ग्राहकों के टैंक में पानी आने पर कर्मचारियों की पिटाई की गई। पुलिस ने एक कर्मचारी और ग्राहक को थाने लाया, लेकिन दोनों ने सुलह कर ली। जांच के लिए विभागीय अधिकारी भी नहीं आए। पेट्रोल बिक्री पर रोक लगा दी गई।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। विकासभवन के पास स्थित पंप पर बुधवार सुबह पेट्रोल में पानी मिला होने को लेकर हुई मारपीट में सुलह हो गई। थाने ले जाए गए पेट्रोलपंप कर्मी और ग्राहक को पुलिस ने छोड़ दिया। उधर पेट्रोलपंप के अधिकारी दूसरे दिन भी जांच के लिए नहीं आए। विकस भवन के करीब कटरा मेदनीगंज रोड पर देहात कोतवाली क्षेत्र में संचालित पंप पर बुधवार सुबह पेट्रोल भराने के बाद लोगों के टैंक से पानी निकलने लगा। इसे लेकर दो कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। पुलिस एक कर्मचारी और मारपीट करने वाले एक ग्राहक को थाने ले गई लेकिन बाद में दोनों ने सुलह कर लिया।
डीएसओ कार्यालय के एआरओ पंकज सिंह ने पेट्रोल का सैंपल लेने के बाद अगले आदेश तक बिक्री पर रोक लगा दी। हालांकि दूसरे दिन गुरुवार को भी कंपनी के अधिकारी जांच के लिए नहीं आए।
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