Pratapgarh Kunda News: मारपीट में दो लोग घायल
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के मियां का पुरवा बरई पनाहनगर गांव में रंजिश के चलते अवधेश के बेटे माया पटेल (25 वर्ष) और प्रेम शंकर की बेटी संजना पटेल (24 वर्ष) को गांव के कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने उनका इलाज कराया और आरोपियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के मियां का पुरवा बरई पनाहनगर गांव निवासी अवधेश की 25 वर्षीय बेटा माया पटेल और प्रेम शंकर की 24 वर्षीय बेटी संजना पटेल को गांव के ही कुछ लोगों ने रंजिश में मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल का इलाज करा, आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी है।
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