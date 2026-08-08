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Pratapgarh Kunda News: भयभीत कर मकान गिराने का आरोप, आठ नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: जेठवारा क्षेत्र में रामआसरे पटेल के घर को कुछ लोगों ने जेसीबी से गिरा दिया। विरोध करने पर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। रामआसरे ने भादवी के तहत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

Pratapgarh Kunda News: भयभीत कर मकान गिराने का आरोप, आठ नामजद

Pratapgarh Kunda News: जेठवारा थाना क्षेत्र के रामबख्श का पुरवा बिकरा निवासी रामआसरे पटेल और उसके परिवारीजनों को भयभीत कर कुछ लोगों ने 24 जुलाई को जेसीबी से उसका घर गिरा दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले में भीम सिंह, सनी सिंह, उमेश सिंह, रवी सिंह, अनिल सिंह, धनबहादुर सिंह, सोनू पटेल और अफसार अहमद के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

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