Pratapgarh Kunda News: मारपीट में महिला समेत तीन लोग घायल
Pratapgarh Kunda News: कोतवाली क्षेत्र के घोसियान मोहल्ले में रविवार शाम दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हुई। एक पक्ष ने लाठी-डंडों से हमला कर तीन लोगों को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल सबीना को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Pratapgarh Kunda News: बनी तेरहमील, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के घोसियान मोहल्ले में रविवार शाम करीब आठ बजे दो पक्षों मे विवाद के बाद मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल इरफान ने बताया कि विवाद के दौरान दूसरे पक्ष ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में उसकी मां सहजवीन बानो, पत्नी सबीना और वह स्वयं घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सबीना को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इरफान का आरोप है कि उसकी पत्नी सबीना के सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है।
घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि तहरीर मिलने के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।