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Pratapgarh Kunda News: मारपीट में तीन लोग जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के कलवरिया कैमा गांव में राम फेर के बेटे अजय कुमार हरिजन और विजय कुमार को रंजिश के चलते कुछ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। इसी तरह, मनऊ का पुरवा गांव के निवासी मुमताज को भी गांव के ही लोगों ने हमला कर घायल किया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी।

Pratapgarh Kunda News: मारपीट में तीन लोग जख्मी

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थाना क्षेत्र के कलवरिया कैमा गांव निवासी राम फेर के बेटे अजय कुमार हरिजन और उसके भाई विजय कुमार को गांव के ही कुछ लोगों ने रंजिश में मारपीट कर घायल कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के मनऊ का पुरवा गांव निवासी मो. नयन के 37 वर्षीय बेटे मुमताज को गांव के ही कुछ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल का इलाज कराया और आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी।

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