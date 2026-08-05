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Pratapgarh Kunda News: पति-पत्नी को पीटने पर चार के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर के त्रिलोचनपुर लालाबाजार गांव में गुड़िया देवी ने पुलिस को तहरीर दी। उनके पति विजय कुमार पाल पर गांव के कुछ लोगों ने हमला किया। गुड़िया ने जब घटना का विरोध किया, तो उन पर भी हमला किया गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

पति-पत्नी को पीटने पर चार के खिलाफ केस
पति-पत्नी को पीटने पर चार के खिलाफ केस

Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर। थाना क्षेत्र के त्रिलोचनपुर लालाबाजार गांव निवासी गुड़िया देवी पाल ने पुलिस को तहरीर दी। उसके पति विजय कुमार पाल तीन अगस्त की रात करीब 11 बजे रात को खेत में पानी लगाने गए थे। तभी गांव के ही कुछ लोगों उनको मारा पीटा। जानकारी होने पर वह मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उसको भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते चले गए। सीएचसी कालाकांकर में इलाज के बाद पीड़िता गुड़िया देवी की तहरीर पर पुलिस ने जगदीश यादव, अर्जुन, धर्मराज, रामराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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