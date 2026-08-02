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Pratapgarh Kunda News: घर से बुलाकर महिला को पीटा, चार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: नवाबगंज थानाक्षेत्र के लवाना गांव में मोहिनी, जो घर में सो रही थी, को कुछ लोगों ने बुलाया और डंडे से पीटा। घटना के बाद, मोहिनी ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने अनीता, मोहन गजाइन, रेखा, और रजनीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

घर से बुलाकर महिला को पीटा, चार पर केस
घर से बुलाकर महिला को पीटा, चार पर केस

Pratapgarh Kunda News: परियावां। नवाबगंज थानाक्षेत्र के लवाना गांव निवासी मोहिनी पुत्री नन्हूलाल ने पुलिस को तहरीर दी कि 31 जुलाई की शाम करीब चार बजे वह अपने घर में सो रही थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे बुलाया। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, गालियां देते हुए डंडे से पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़िता मोहिनी की तहरीर पर पुलिस ने अनीता, मोहन गजाइन, रेखा, रजनीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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