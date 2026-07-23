Pratapgarh Kunda News: मारपीट, बलवा के दो आरोपी गिरफ्तार
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के मनगढ़ गांव में बाल कृष्ण ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को कुछ लोग उनके प्लॉट पर आए और उन्हें पीटने लगे। इस दौरान मोबाइल छीन लिया गया। पुलिस ने घटना के आरोपियों में से तीन को पहले ही गिरफ्तार किया है और अब दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के मनगढ़ गांव निवासी बाल कृष्ण ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था। बताया कि 15 जुलाई को गांव के कुछ लोग लाठी-डंडे, धारदार हथियार लेकर उसके प्लॉट पर पहुंचे। गालियां देते हुए उसे और उसके परिजनों संग मारपीट करने लगे। घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर मोबाइल छीन लिया। बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उसी मामले के आरोपी जय सिंह यादव, दिलीप यादव निवासी बरेजवा मनगढ़ को प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पाण्डेय पुलिस टीम के साथ कबरियागंज मोहल्ले के पास से गिरफ्तार कर लिया।
विधिक प्रक्रिया पूरी कर दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।
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