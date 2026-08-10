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Pratapgarh Kunda News: मजदूरों को गाली देने, ईंट-भट्ठे पर तोड़फोड़ का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: थाना क्षेत्र के नंदा का पुरवा सराय देवराय स्थित ईंटभट्ठे पर पहुंचे कुछ लोग रविवार रात वहां मौजूद मजदूरों और अन्य लोगों को गाली देने लगे।

Pratapgarh Kunda News: मजदूरों को गाली देने, ईंट-भट्ठे पर तोड़फोड़ का आरोप

Pratapgarh Kunda News: जेठवारा। थाना क्षेत्र के नंदा का पुरवा सराय देवराय स्थित ईंट-भट्ठे पर पहुंचे कुछ लोग रविवार रात वहां मौजूद मजदूरों और अन्य लोगों को गाली देने लगे। विरोध करने पर मारापीटा। सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के साथ ट्रैक्टर की बैटरी भी निकाल लिया। सूचना पर मुंशी मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। मुंशी का आरोप है कि आरोपी आए दिन भट्ठे पर पहुंचकर विवाद करते हैं। पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है।

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