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Pratapgarh Kunda News: मां-बेटी को पीटने पर तीन के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के मनार गांव में राजकली ने पुलिस को तहरीर दी कि जब वह खेत जोत रही थी, तब कुछ लोगों ने उसे गालियाँ देते हुए मारना शुरू कर दिया। उसकी बेटी रेशमा ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पीटा गया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मां-बेटी को पीटने पर तीन के खिलाफ केस
मां-बेटी को पीटने पर तीन के खिलाफ केस

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। मानिकपुर थाना क्षेत्र के हिमांचल का पुरवा मनार गांव निवासी श्याम लाल यादव की पत्नी राजकली ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि तीन अगस्त की सुबह दस बजे वह अपना खेत जोतवा रही थी। तभी गांव के कुछ लोग पहुंचे और गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। उसकी बेटी रेशमा छुड़ाने दौड़ी तो उसको भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते चले गए। पीड़िता राजकली की तहरीर पर पुलिस ने राम नरेश यादव, संतोष कुमार, श्रवण कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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