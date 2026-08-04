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Pratapgarh Kunda News: इंटरलॉकिंग बनी नहीं, खाते से निकाल ली धनराशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर की ग्राम पंचायत धरौली मुफरिद के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाया है कि बिना इंटरलॉकिंग सड़क बनाए सरकारी धन निकाला गया। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से धन का दुरुपयोग हुआ है।

Pratapgarh Kunda News: इंटरलॉकिंग बनी नहीं, खाते से निकाल ली धनराशि

Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर। विकास खंड मंगरौरा की ग्राम पंचायत धरौली मुफरिद के ग्रामीणों ने बिना इंटरलॉकिंग का निर्माण कराए सरकारी खाते से धनराशि निकालने का आरोप ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। गांव के कृपा शंकर, विपिन, जितेन्द्र, राम मिलन, मनीष, आशीष, अभिषेक, निखिल, नीतेश, सूरज कुमार अखिलेश वर्मा का आरोप है कि पक्की सड़क से एक मंदिर तक इंटरलॉकिंग निर्माण के नाम पर सरकारी धन का भुगतान कर दिया गया। जबकि मौके पर इंटरलॉकिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा सरकारी धन की वसूली कराने की मांग की है।

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