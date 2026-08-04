Pratapgarh Kunda News: इंटरलॉकिंग बनी नहीं, खाते से निकाल ली धनराशि
Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर की ग्राम पंचायत धरौली मुफरिद के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप लगाया है कि बिना इंटरलॉकिंग सड़क बनाए सरकारी धन निकाला गया। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से धन का दुरुपयोग हुआ है।
Pratapgarh Kunda News: कोहंडौर। विकास खंड मंगरौरा की ग्राम पंचायत धरौली मुफरिद के ग्रामीणों ने बिना इंटरलॉकिंग का निर्माण कराए सरकारी खाते से धनराशि निकालने का आरोप ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। गांव के कृपा शंकर, विपिन, जितेन्द्र, राम मिलन, मनीष, आशीष, अभिषेक, निखिल, नीतेश, सूरज कुमार अखिलेश वर्मा का आरोप है कि पक्की सड़क से एक मंदिर तक इंटरलॉकिंग निर्माण के नाम पर सरकारी धन का भुगतान कर दिया गया। जबकि मौके पर इंटरलॉकिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा सरकारी धन की वसूली कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।