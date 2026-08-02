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Pratapgarh Kunda News: वृद्ध का शव सड़क पर रखकर जाम लगाने में ग्राम प्रधान सहित दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: डेरवा में 65 वर्षीय रामआसरे विश्वकर्मा की कार की टक्कर से मौत के बाद गुस्साए लोगों ने राम वन गमन मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके चलते कई लोग अपने घरों से फरार हो गए हैं। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

वृद्ध का शव सड़क पर रखकर जाम लगाने में ग्राम प्रधान सहित दो गिरफ्तार
वृद्ध का शव सड़क पर रखकर जाम लगाने में ग्राम प्रधान सहित दो गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: डेरवा, हिन्दुस्तान संवाद। कार की टक्कर से वृद्ध की मौत के बाद राम वन गमन मार्ग पर जाम लगाने को लेकर दर्ज केस में पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कई लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। जेठवारा थाना क्षेत्र के कानूपुर में फावड़ा, कुदाल बनाने की दुकान चलाने वाले 65 वर्षीय रामआसरे विश्वकर्मा की गुरुवार सुबह राम बन गमन मार्ग पर कार की टक्कर से मौत हो गई थी। शुक्रवार सुबह लोगों ने घटना स्थल के पास सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान रामसिंह सहित सात लोगाों को नामजद करते हुए 50-60 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।

थाने के एसआई अरुण मौर्य ने शनिवार शाम दो आरोपियों ग्राम प्रधान रामसिंह और अशोक कुमार विश्वकर्मा को उनके गांव के पास से गिरफ्तार कर चालान कर दिया। उधर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद गांव के कई लोग अपने घरों से फरार हो गए हैं।

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