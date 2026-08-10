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Pratapgarh Kunda News: व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने दिनेश, दीपक महामंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के संगठन विस्तार अभियान के तहत कांधरपुर बाजार में बैठक हुई। व्यापारियों ने दिनेश पाल को अध्यक्ष और दीपक कुमार वर्मा को महामंत्री नियुक्त किया। उपाध्यक्षों में रंग बहादुर सिंह और सोहनलाल वर्मा शामिल हैं। प्रदेश के मंत्री उमा प्रकाश अग्रहरि और अन्य नेता बैठक में मौजूद थे।

Pratapgarh Kunda News: व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने दिनेश, दीपक महामंत्री

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के संगठन विस्तार अभियान में मंगरौरा ब्लॉक क्षेत्र के कांधरपुर बाजार में बैठक हुई। व्यापारियों के निर्णय पर दिनेश पाल को अध्यक्ष, दीपक कुमार वर्मा को महामंत्री, रंग बहादुर सिंह, सोहनलाल वर्मा को उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तय की गई। इस दौरान संगठन के प्रदेशमंत्री उमा प्रकाश अग्रहरि, संयोजक रवि गुप्ता, जिलाध्यक्ष कुल भास्कर जायसवाल आदि मौजूद रहे।

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