Pratapgarh Kunda News: मैसेज भेजकर अधिवक्ता को धमकाने में केस
Pratapgarh Kunda News: आसपुर देवसरा के निवासी उमेशचंद पांडेय को अंकुर पंडित द्वारा ऐप के जरिए धमकी दी गई है। यह घटना सेनानी नगर, करनपुर में हुई। उमेशचंद ने अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया है।
Pratapgarh Kunda News: आसपुर देवसरा के गौरामाफी निवासी उमेशचंद पांडेय शहर के सेनानी नगर करनपुर में रहते हैं। आरोप है कि अंकुर पंडित नाम के शख्स ने ऐप से मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन्हें धमकी दी। इससे उन्हें और परिवार को खतरा बना है। उमेशचंद ने मामले में नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया है।
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