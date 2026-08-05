Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: उदयपुर के आहर बीहर क्षेत्र में पुलिस ने बलराम सिंह को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 3 अप्रैल को जमीन विवाद के चलते हुए मारपीट के मामले में हुई। बलराम सिंह सहित आठ लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप था। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया।

जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल
जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

Pratapgarh Kunda News: उदयपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के आहर बीहर के बलराम सिंह को पुलिस ने बुधवार को सुबह मुखबिर की सूचना पर कसिहा रामपुर सई पुल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीन अप्रैल की जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मामले में आरोपी के साथ आठ लोगों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज था। आरोपी मुकदमे में फरार चल रहा था। आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Crime News Pratapgarh Kunda News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।