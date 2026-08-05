Pratapgarh Kunda News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल
Pratapgarh Kunda News: उदयपुर के आहर बीहर क्षेत्र में पुलिस ने बलराम सिंह को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 3 अप्रैल को जमीन विवाद के चलते हुए मारपीट के मामले में हुई। बलराम सिंह सहित आठ लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप था। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया।
Pratapgarh Kunda News: उदयपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के आहर बीहर के बलराम सिंह को पुलिस ने बुधवार को सुबह मुखबिर की सूचना पर कसिहा रामपुर सई पुल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीन अप्रैल की जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। मामले में आरोपी के साथ आठ लोगों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज था। आरोपी मुकदमे में फरार चल रहा था। आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।
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