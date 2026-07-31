Pratapgarh Kunda News: जमीन के विवाद में मारपीट, तीन लोगों पर मुकदमा
Pratapgarh Kunda News: उदयपुर के मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है कि जब उसने राकेश सिंह और उसके परिवार को जमीन में अवैध नाली खोदने से रोका, तो उन्होंने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। शोर सुनकर लोग पहुंचे, लेकिन आरोपित धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Pratapgarh Kunda News: उदयपुर इलाके के पूरे भाव कछवाहन (नसीरपुर) निवासी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि बुधवार शाम करीब चार बजे पीड़ित की बाउंड्री अंदर गांव के राकेश सिंह, बेटा आलोक सिंह, पत्नी करुणा सिंह भूमिधरी जमीन में जबरन नाली खोदने लगे। मना किया तो आरोपित धारदार हथियार व फावड़ा आदि से जानलेवा हमला कर दिया। शोर मचाने पर लोग दौड़े तो आरोपित जानलेवा धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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