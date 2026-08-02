Pratapgarh Kunda News: चार लोगों पर फसल नष्ट करने और धमकी का मुकदमा
Pratapgarh Kunda News: उदयपुर के पूरे बसावन निवासी शीतला प्रसाद ने पुलिस को तहरीर दी है कि सीताराम यादव और अन्य ने उसकी धान की फसल नष्ट कर दी। जब उन्होंने भरपाई की मांग की, तो आरोपियों ने मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Pratapgarh Kunda News: उदयपुर। इलाके के पूरे बसावन (राहाटीकर) निवासी शीतला प्रसाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि बुधवार की रात करीब 11 बजे गांव के सीताराम यादव, ददन यादव, रामजस यादव, राम करन यादव ने आठ बिस्वा धान की फसल नष्ट कर दी। जानकारी होने पर उसने पूरी फसल की भरपाई करने के लिए कहा। लेकिन शनिवार को बात करने पर आरोपियों ने मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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