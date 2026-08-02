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Pratapgarh Kunda News: ई-रिक्शा पलटने से युवक का पैर टूटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: उदयपुर के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 40 वर्षीय जीतलाल वर्मा रविवार को ई-रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक प्राइवेट बस की वजह से ई-रिक्शा पलटा, जिससे जीतलाल का पैर टूट गया। पुलिस ने घटना की जानकारी पर उसे अस्पताल भेजा और बस चालक को हिरासत में ले लिया।

Pratapgarh Kunda News: ई-रिक्शा पलटने से युवक का पैर टूटा

Pratapgarh Kunda News: उदयपुर। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भटपुरवा निवासी निवासी 40 वर्षीय जीतलाल वर्मा रविवार को दोपहर बाद ई-रिक्शा से नसीरपुर अपनी रिश्तेदारी जा रहा था। रास्ते में पूरे बसावन (राहाटीकर) के पास सामने से आ रही प्राइवेट बस को देख ई-रिक्शा को चालक ने मोड़ दिया। जिससे ई-रिक्शा पलट गया और उस पर बैठे जीतलाल का पैर टूट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी सांगीपुर भेजा और ड्राइवर-खलासी के साथ बस को कब्जे में लिया है।

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