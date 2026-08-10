Pratapgarh Kunda News: चोरी के सामान, आठ देसी बम के साथ दो युवक गिरफ्तार
Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर और नवाबगंज पुलिस की कार्रवाई में चोरी के सामान और आठ देसी बम के साथ दो युवक गिरफ्तार किए गए हैं। दोनो के खिलाफ विधिक प्रक्रिया पूरी कर पुलिस
Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। मानिकपुर और नवाबगंज पुलिस की कार्रवाई में चोरी के सामान और आठ देसी बम के साथ दो युवक गिरफ्तार किए गए हैं। दोनो के खिलाफ विधिक प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।मानिकपुर इंस्पेक्टर पंकज कुमार राय के निर्देशन में उप. निरीक्षक अमित कुमार सिंह पुलिसटीम के साथ सोमवार को वाहन चेकिंग कर रहे थे। जरिए मुखबिर मिली सूचना पर पुलिस ने रहमतअली का पुरवा के पास शाहाबाद घाट जाने वाली सड़क पर शैलेन्द्र कुमार सोनकर निवासी मनिहारी टोला को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से चार देसी बम, चार मोबाइल, एक पर्स और 500 रुपये नकद बरामद हुए।
पूछताछ में शैलेन्द्र ने बताया पिछले दिनों गंगा घाट पर श्रद्धालुओं के सामान चोरी किए थे। उप निरीक्षक राजनारायण सिंह पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर इब्राहिमपुर के पास से आमिर निवासी मुरस्सापुर को गिरफ्तार किया। उसके पास से तलाशी के दौरान चार देसी बम बरामद हुए। पुलिस बमों को निष्क्रिय कर आरोपियों को थाने लाई। रिपोर्ट दर्ज कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।
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