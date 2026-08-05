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Pratapgarh Kunda News: दो लोगों को जहरीले जंतु ने काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के कदमपुर बेंती गांव में 45 वर्षीय अंजू देवी और मौली गांव की 17 वर्षीय शिवानी को जहरीले जंतु ने काट लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें अस्पताल भर्ती कराया।

Pratapgarh Kunda News: दो लोगों को जहरीले जंतु ने काटा

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थाना क्षेत्र के कदमपुर बेंती गांव निवासी पन्ने लाल की 45 वर्षीय पत्नी अंजू देवी मंगलवार शाम करीब सात बजे घर में काम कर रही थी। तभी पहले से बैठे किसी जहरीले जंतु ने उसे काट लिया। कोतवाली क्षेत्र के मौली गांव निवासी पप्पू की 17 वर्षीय बेटी शिवानी को रात करीब नौ बजे घर में काम करने के दौरान किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। थोड़ी देर में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।

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