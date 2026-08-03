Pratapgarh Kunda News: दो लोगों को जहरीले जंतु ने काटा
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के मनगढ़ गांव में 17 वर्षीय निखिल और मानिकपुर के डंडौली गांव में 14 वर्षीय पीयूष को जहरीले जंतु ने काट लिया। दोनों की हालत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के मनगढ़ गांव निवासी राकेश कुमार का 17 वर्षीय बेटा निखिल कुमार रविवार शाम करीब 7:30 बजे किसी काम से बाहर निकला तो पहले से बैठे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। मानिकपुर थाना क्षेत्र के डंडौली गांव निवासी राजाराम सरोज का 14 वर्षीय बेटा पीयूष सरोज किसी काम से घर से बाहर निकला तो पहले से बैठे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। थोड़ी देर में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया।
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