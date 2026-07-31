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Pratapgarh Kunda News: जहरीले जन्तु के काटने से दो अचेत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाली के बरई गांव में सलीम की पत्नी नसरीन बानो और महेवा गांव की 18 वर्षीय चांदनी को जहरीले जन्तुओं ने काट लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया।

Pratapgarh Kunda News: जहरीले जन्तु के काटने से दो अचेत

Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाली के बरई गांव निवासी सलीम की 45 वर्षीय पत्नी नसरीन बानो को गुरुवार रात किसी जहरीले जन्तु ने काट लिया। महेवा गांव निवासी राजेन्द्र की 18 वर्षीय बेटी चांदनी को किसी जहरीले जन्तु ने काट लिया। थोड़ी देर में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।

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