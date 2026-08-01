Pratapgarh Kunda News: दो लोगों को जहरीले जंतु ने काटा
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के मौली गांव में संतोष कुमार की 10 वर्षीय बेटी सोनम को जहरीले जंतु ने काट लिया। इसी तरह बाघराय थाना क्षेत्र में अर्जुन कुमार पर जहरीले जंतु का हमला हुआ। दोनों की तबियत बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के मौली गांव निवासी संतोष कुमार की 10 वर्षीय बेटी सोनम शुक्रवार की शाम करीब सात बजे घर के बाहर बैठी थी तभी किसी जहरीले जंतु ने उसे काट लिया। बाघराय थाना क्षेत्र के सरांय नगर वंशियारा गांव निवासी गौरी शंकर के 28 वर्षीय बेटे अर्जुन कुमार शनिवार को भोर में उठा तो पहले से बैठे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। थोड़ी देर में ही दोनों की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया।
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