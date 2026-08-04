Pratapgarh Kunda News: कोर्ट के आदेश पर महुली मंडी से ट्रक चोरी का केस
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के अरविंद कुमार यादव ने अदालत के आदेश पर महुली मंडी में ट्रक चोरी का मामला दर्ज कराया। 10 जून 2020 को कानपुर से दाल लादकर आए अरविंद ने बताया कि ट्रक पार्क कर घर चले गए थे। लौटने पर ट्रक गायब मिला, और पुलिस की अनसुनी के बाद शिकायत की गई।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र के सराय सागर निवासी अरविंद कुमार यादव ने कोर्ट के आदेश पर महुली मंडी से ट्रक चोरी होने का केस दर्ज कराया है। अरविंद के अनुसार वह 10 जून 2020 को कानपुर से दाल लादकर महुली मंडी आया था। ट्रक खड़ाकर घर चला गया। आढ़तिया ने फोन कर बताया कि दाल अनलोड हो गई है। वह मंडी पहुंचा तो ट्रक गायब था। कोतवाली पुलिस के शिकायत अनसुनी करने पर उसने कोर्ट के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
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