Pratapgarh Kunda News: कटरा रोड के आसपास पेड़ों के संरक्षण की मांग
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में वाराणसी राजमार्ग से आम जनों को जोड़ने वाली कटरा रोड के चौड़ीकरण के लिए तैयारी चल रही है। इस प्रक्रिया में कई हरे पेड़ों की कटान की योजना है, जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरम तिवारी ने वन विभाग को पत्र भेजकर पेड़ों के संरक्षण की मांग की है।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। वाराणसी राजमार्ग से एटीएल इंडस्ट्रियल सहित शहर को जोड़ने वाली छह किलोमीटर लंबी कटरा रोड के चौड़ीकरण की तैयारी शासन की ओर से चल रही है। कटरा रोड किनारे कई हरे पेड़ों की कटान से पहले सर्वे कराया जा रहा है। मामले की जानकारी के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरम तिवारी ने वन विभाग के अफसरों को पत्र भेजकर कटरा रोड के आसपास हरे पेड़ों के संरक्षण की मांग की है।
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