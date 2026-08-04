Pratapgarh Kunda News: नियमों की अनदेखी पर 34 ड्राइवरों के लाइसेंस सस्पेंड
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 34 ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की गई है। चालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे, और सुनवाई के बाद लाइसेंस निरस्त भी किए जा सकते हैं।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। सड़क पर मानक से अधिक स्पीड से वाहन चलाने, ओवरलोड सामान लादने, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने सहित अलग अलग सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करन वाले 34 ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। जांच के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर इनके लाइसेंस निरस्त भी किए जा सकते हैं।
सड़क हादसों पर रोक लगाने की पहल
परिवहन विभाग और यातायात विभाग की ओर से सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाकर लगातार वाहन चालकों और आमजनमानस को जागरूक किया जाता है। इसके लिए स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता गोष्ठी, वाहन चालकों की गोष्ठी कर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की जाती है। बावजूद इसके सड़क हादसों पर रोक नहीं लग रही है। अधिकतर सड़क हादसों में वाहन चालक की अनदेखी ही सामने आती है। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से सख्त रवैया अपनाया गया है। अब किसी भी सड़क हादसे की जांच में यदि वाहन चालक की मनमानी और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने की पुष्टि होगी तो उस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड अथवा निरस्त कर दिया जागा। इस क्रम में बीते तीन माह में परिवहन विभाग की ओर से 34 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। इन चालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नोटिस मिलने के बाद सम्बंधित चालक परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी सफाई साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। साक्ष्यों के अभाव में इन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं।
इनका कहना है
वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना है। दरअसल, सड़क सुरक्षा नियमों के मुताबिक बिना हेलमेट बाइक चलाने, बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने, सड़क पर ओवरस्पीड वाहन चलाने और निर्धारित मानक से अधिक सामान लोड करने पर रोक है। बावजूद इसके वाहन चालक मनमाने तरीके से वाहन चलाते हैं। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन चालकों के मनमाने रवैये पर रोक लग सकती है।
वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के साथ उसका पालन करने की अपील लगातार की जा रही है। इसके लिए समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। बावजूद इसके चालकों के मनमाने रवैये पर रोक नहीं लग पा रही है। अब सख्ती दिखाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
-आशुतोष शुक्ल, एआरटीओ
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंShailesh Tiwari
शॉर्ट बायो : शैलेश तिवारी पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी के तौर पर खबरें लिखते हैं।
परिचय एवं अनुभव
शैलेश तिवारी भारतीय प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो को लीड कर रहे हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए लोकल कंटेंट, खेल, साफ्ट स्टोरी, क्राइम और राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
शैलेश ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में दैनिक भास्कर से की फिर अमर उजाला से जुड़े, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में दैनिक भास्कर के साथ उन्होंने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2014 से 2016 तक दैनिक भास्कर में हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी जिले में काम किया। दैनिक भास्कर की रेवाड़ी यूनिट लॉचिंग में प्रमुख भागेदारी रही। 2016 से 2021 तक अमर उजाला से जुड़कर हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर में बतौर ब्यूरो चीफ टीम का नेतृत्व किया। अमर उजाला की रोहतक यूनिट में क्लस्टर इंचार्ज और सिटी रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा रहे। इसके साथ ही हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल में भी स्पेशल इवेंट का हिस्सा रहे। अमर उजाला मेरठ के बाद 2021 में हिन्दुस्तान में बरेली जिले से जुड़ने के बाद प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए (हिस्ट्री), एमए (पॉलीटिकल साइंस) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से करने के बाद स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शैलेश को राजनीतिक और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से रजनीतिक गलियारों में चल रही हलचल और क्राइम से जुड़ी खबरों पर अच्छी कमांड होने के साथ अच्छी खबरें लिख रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
राजनीतिक हलचल और क्राइम के विषयों पर शैलेश की अच्छी पकड़ है। उन्होंने क्राइम की कई एक्सक्लूसिव स्टोरी की है। शैलेश का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है-उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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